نقل مقر مكتب الشهر العقاري بقنا وفرع توثيق الضواحي إلى منطقة الكنوز

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرارين رقمي 5565، 5566 لسنة 2025 بشأن نقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا وفرع توثيق ضواحي قنا إلى شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.. وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 21/10/1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه: وعلى القرار الوزاري رقم 2090 لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا باسم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا: وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/9/2025:

نصت المادة الأولى في القرار رقم 5565 على ينقل مقر فرع توثيق ضواحي قنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا والكائن بمنطقة الكنوز شارع عمارة الشمعدان - محافظة قنا، ليكون مقره العمارة 506 شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز - محافظة قنا بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.

وجاء نص المادة الأولى للقرار رقم 5566 على ينقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا الكائن بمنطقة الكنوز شارع عمارة الشمعدان محافظة قنا، ليكون مقره العمارة 506 شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز محافظة قنا بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.