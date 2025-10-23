قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مثير من شوبير على فوز الأهلي على الاتحاد السكندري
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نقل مقر مكتب الشهر العقاري بقنا وفرع توثيق الضواحي إلى منطقة الكنوز

نقل مقر مكتب الشهر العقاري بقنا وفرع توثيق الضواحي إلى منطقة الكنوز
نقل مقر مكتب الشهر العقاري بقنا وفرع توثيق الضواحي إلى منطقة الكنوز
إسلام دياب

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرارين رقمي 5565، 5566 لسنة 2025 بشأن نقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا وفرع توثيق ضواحي قنا إلى شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.. وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 21/10/1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه: وعلى القرار الوزاري رقم 2090 لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا باسم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا: وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/9/2025:

نصت المادة الأولى في القرار رقم 5565 على ينقل مقر فرع توثيق ضواحي قنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا والكائن بمنطقة الكنوز شارع عمارة الشمعدان - محافظة قنا، ليكون مقره العمارة 506 شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز - محافظة قنا بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.

وجاء نص المادة الأولى للقرار رقم 5566 على ينقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا الكائن بمنطقة الكنوز شارع عمارة الشمعدان محافظة قنا، ليكون مقره العمارة 506 شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز محافظة قنا بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.

وزير العدل مكتب الشهر العقاري والتوثيق مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا فرع توثيق ضواحي قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

استقرار سوق الصرف الأجنبي في الصين

استقرار سوق الصرف الأجنبي في الصين

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد