موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره

في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، جرى يوم خميس الموافق 6 نوفمبر 2025 إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره.

وقد قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بافتتاح المكتب، برفقة المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقارى ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل.

ويأتي تطوير مكتب الشهر العقاري بالجامعة في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي بما يسهم في تيسير الخدمات للمواطنين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن إعادة افتتاح المكتب بعد تطويره يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المكتب المطوّر يُعد نموذجًا حضاريًا متكاملًا لتقديم الخدمات المميكنة داخل الحرم الجامعي.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة العدل أن افتتاح المكتب يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

يُذكر أن جامعة عين شمس قامت بتجهيز مكتب الشهر العقاري بأحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتقديم خدماته إلكترونيًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء مؤسسات حكومية عصرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.

وفي ختام الفعاليات، قام الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين بتكريم السادة المستشارين من وزارة العدل تقديرًا لجهودهم في تطوير المكتب وتعزيز التعاون بين الجانبين.

