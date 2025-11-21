طريقة عمل طاجن المكرونة بالجبنة في المنزل.. لذيذة وبتشبع

يُعد طاجن المكرونة بالجبن من أشهر الوصفات السهلة التي يمكن تجهيزها في دقائق قليلة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.

ويتميّز هذا الطبق بحب الأطفال له وطعمه الكريمي الغني بالجبن، مما يجعله من أنجح الوجبات السريعة في الأيام المزدحمة أو آخر الأسبوع.

نستعرض فيما يلي طريقة عمل طاجن المكرونة بالجبن بخطوات بسيطة، وفقًا لموقع Good Housekeeping.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالجبن



مكونات طاجن المكرونة بالجبن:

2 كوب مكرونة أي نوع.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

1 كوب جبنة شيدر مبشورة.

نصف كوب جبنة موزاريلا (اختياري للوجه).

ملح وفلفل وجوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

ـ اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تصبح نصف ناضجة.

ـ صفي المكرونة واتركيها جانبًا.

ـ في قدر على النار، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق مع التقليب دقيقة حتى يمتزجا.

ـ اسكبي الحليب تدريجيًا مع الخلط المستمر لتجنب التكتل.

ـ أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب واتركي الصوص حتى يسخن.

ـ اخلطي المكرونة مع نصف كمية جبنة الشيدر والصوص جيدًا.

ـ ضعي المزيج في طاجن مدهون بالزبدة.

ـ أضيفي باقي جبنة الشيدر والموزاريلا على الوجه للحصول على طبقة ذهبية.

ـ أدخلي الطاجن الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20–25 دقيقة حتى يتحمر.

ـ اتركيه يهدأ قليلًا ثم زينيه بالبقدونس قبل التقديم.