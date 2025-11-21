مائدة الجمعة.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل من أشهى الأطباق المقدمة على مائدة السفرة خلال يوم الجمعة، حيث أنها من الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص.

نعرض لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالبشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

للعصاج:

لحم مفروم

بصل مفروم

ملح

فلفل اسود

صلصة طماطم

قرفة

جوزة الطيب

بهارات

ورق لورا

سمن

للبشاميل:

4 ملعقة كبيرة سمن

6 ملعقة كبيرة دقيق

لتر لبن

كريمة

ملح

فلفل اسود

قرفة

جوزة الطيب

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

في طاسة بها سمنة وشوح اللحمة مع البصل ورشي عليها الملح والتوابل حتى يتغير لونها ثم ضعي الصلصة وتترك لتغلي قليلا.

في حلة أخرى على النار شوحي السمن في الدقيق وضعي عليها اللبن وتتبل بالملح والتوابل ثم ضعي الكريمة.

ضعي طبقة من المكرونة المخلوطة بالبشاميل في الطاجن أو صينية الفرن ثم

طبقة من العصاج ثم طبقة أخرى من المكرونة.

ضعي طبقة من البشاميل على الوجه ورشي الموتزاريلا حسب الرغبة وادخليها فرن ساخن حتى النضج وتقدم وبالهنا والشفا.