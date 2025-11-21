قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبيرة أسرية: دور المرأة وفق الطبيعة والأصل الاجتماعي رعاية الأطفال وإدارة شؤون البيت

المرأة
المرأة
محمد البدوي

قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض والاستشارية الأسرية، إن الصورة النمطية عن المرأة التي “تشيل البيت” لم تعد رمز قوة كما يروّج البعض، بل تحوّلت إلى حالة استنزاف حقيقية ترهق النساء وتستنزف طاقاتهن دون تقدير.

 الأصل في العلاقة الزوجية

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن الأصل في العلاقة الزوجية أن يتحمّل الرجل القوامة بمفهومها الكامل: قوامة الإنفاق، إنشاء الأسرة، وتحمل المسؤوليات الأساسية أما دور المرأة  وفق الطبيعة والأصل الاجتماعي  فهو رعاية الأطفال وإدارة شؤون البيت، إلا إذا اضطرتها الظروف للنزول إلى سوق العمل، فهناك فرق كبير بين الاختيار والإجبار.

وأضافت الجندي أن خروج المرأة للعمل وصرفها على البيت قد يتحول إلى استنزاف “من الدرجة الأولى”، ليس لأن العمل في حد ذاته مشكلة، ولكن بسبب توقعات الرجل غير الواقعية فالمشكلة ليست في الشغل، بل في “التوقعات السامة” التي يضعها بعض الأزواج على زوجاتهم: يعملن، ويربّين، ويصرفن، ويهتممن بالبيت… دون أن يقدّر أحد حجم العبء.

مساهمة المرأة في مصروف البيت

وأكدت أن مساهمة المرأة في مصروف البيت يجب أن تكون كرمًا منها لا فرضًا عليها، وأن الكثير من النساء ينزلن للعمل رغم أن أزواجهن قادرون على الإنفاق، ليس بحثًا عن الضرورة، بل لتلبية احتياجاتهن الشخصية أو تحقيق ذواتهن.

 نوعين من الأزواج

وتابعت الجندي أن هناك نوعين من الأزواج: زوج يدعم زوجته ويمنحها الحرية: “فلوسك ليكي ودخلك ليكي”، ويشجعها على العمل دون أن يفرض عليها المشاركة في الإنفاق… وزوج آخر يثقل كاهل زوجته بمتطلبات إضافية، لدرجة تشعر معها المرأة أنها ليست شريكة في الحياة، بل مسؤولة عن سد فجوات لا تنتهي.

واختتمت بأن الزواج شراكة تقوم على التكامل، لا على تحميل طرف واحد ما يفوق طاقته، مؤكدة أن إنقاذ العلاقة يبدأ من ضبط التوقعات، والاعتراف بأن المرأة ليست آلة عمل ولا بنكًا متنقلاً… بل إنسانة لها حق الاختيار وحق الراحة وحق التقدير.

المرأة النساء نهى الجندي قوامة الإنفاق الأسرة العلاقة الزوجية

