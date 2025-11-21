تحذير واضح | عمرو أديب: اللي عمله الريس خلى كله متحسب وسلط الضوء على الانتخابات

علق الإعلامي عمرو أديب، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"احنا ليه مش عارفين نعمل كده وايه اللي فينا كأحزاب وشعب وكله والريس قال للناس لا تنتخب حد علشان فلوس".

واضاف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن “النص الأولاني في انتخابات مجلس النواب تم تطهيره وارجوكم كفاية بقي في المرحلة الثانية والخناقة كانت بين الأحزاب الكبيرة ، ويلا انزل على الأرض واشتغل واعمل معركة ديمقراطية”.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، :"اللي عمله الريس خلى كل واحد متحسب وسلط الضوء على التجاوز الي في انتخابات مجلس النواب ولا يسمح بأي تجاوز وتحذير واضح".