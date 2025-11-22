الكشف عن جيلي Galaxy V900 العائلية.. بتكنولوجيا هجينة | صور

كشفت جيلي الصينية عن أحدث اصداراتها في قطاع المركبات الكهربائية عبر طراز Galaxy V900، وهو موديل ينتمي إلى فئة الفان، ويأتي بتصميم حديث يدمج بين الناحية التكنولوجية والطابع العملي، مع مقصورة عائلية، وتقنية الدفع الكهربائي الهجين.

أداء ومحرك سيارة جيلي Galaxy V900

تعتمد جيلي Galaxy V900 على محرك كهربائي يوفر قدرة تبلغ 163 حصانًا، مستندًا إلى بطارية تأتي بسعتين مختلفتين هما 43 و50 كيلوواط ساعة، بينما يسمح النظام للسيارة بالتحرك لمسافة تصل إلى 165 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، مع محرك بنزين يكمل الرحلة بمعدل استهلاك يتراوح بين 7 و7.2 لترات لكل عند خوض مسافة 100 كيلومتر.

جيلي Galaxy V900

تصميم وتجهيزات جيلي Galaxy V900

تأتي السيارة جيلي Galaxy V900 بطول يبلغ 5.3 متر وعرض يصل إلى مترين وارتفاع يقارب 1.9 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.2 متر، وهو ما ينعكس على رحابة المقصورة وقدرتها على استيعاب 6 أو 8 ركاب، حسب النسخة.

جيلي Galaxy V900

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة للسيارة جيلي Galaxy V900 نحو 91.9 سم عمقًا في إصدار الـ 6 مقاعد، وتنخفض إلى ما يقارب 35 سم في النسخة الأكبر، ويتراوح وزن السيارة فارغة بين 2910 و3030 كيلوجرام، أو بين 3400 و3700 كيلوجرام للوزن المسوح به.

جيلي Galaxy V900

تتبنى Galaxy V900 لغة تصميم عصرية حيث تضم الواجهة الأمامية شبكة تهوية كبيرة مزودة بنظام ذكي للتحكم بتدفق الهواء، إضافة إلى مصابيح مقسومة، ومستشعر LiDAR مثبتًا على السقف مخصصًا لدعم أنظمة القيادة المساعدة، فيما تأتي مقابض الأبواب بشكل مخفي.

جيلي Galaxy V900

وترتكز السيارة على عجلات بقياس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، أما المقصورة الداخلية فتجمع بين التكنولوجيا والراحة من خلال شاشة عرض متطورة، ونظام صوتي ترفيهي، ووحدة تحكم في المناخ تعمل على توزيع الهواء في عدة مناطق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة الحديثة.