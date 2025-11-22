العلاج الطبيعي: عدد الكليات ارتفع من 5 إلى 60.. والتكليف حسب الاحتياج

أكد الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن اللجنة العليا للتكليف أصدرت في عام 2022، قرار بأن التكليف يكون على حسب الاحتياج من دفعة 2023، وأنه الآن يتم تكليف جزء من الخريجين بالعمل في المستشفيات لكن باقي الدفعة لا تجد تكليف وهنا تكون الأزمة.

وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك 5000 خريج من دفعة سيتم تكليف 1000 فقط على حسب الاحتياج، وأن الباقي لا يتم تكليفه، وأنه لا توجد استراتيجية ولا رؤية واضحة لعملية التكليف والاختيار.

ولفت إلى أن هناك زيادة في عدد الخريجين من كليات العلاج الطبيعي، وذلك لآن الكليات كانت 5 كليات، لكن الآن وتحديدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفع عدد كليات العلاج الطبيعي وصلت إلى 60 كلية.

وطالب المسؤولين في وزارة التعليم العالي، والصحة، وضع خطة لاحتياجات سوق العمل ومن خلالها يتم فتح الاماكن بالكليات على حسب الاحتياجات بدلا من حدوث البطالة لدى خريجي طب علاج طبيعي.

تنظيم ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية

وتحدث عن طلب نقيب الأطباء لـ المجلس الأعلى للإعلام بخصوص تنظيم ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية، وقال إن هناك بعض الأشخاص يظهرون عبر القنوات ويقدمون معلومات غير صحيحة، ويتم تقديم وصفات علاجية غير صحيحة ينتج عنها مشكلات.

وتابع أن الطلب المقدم يتضمن ظهور الشخص كضيف، أو مقدم برنامج، وأن ما يتم يكون للحفاظ على المواطنين وعدم تقديم وصفات طبية غير صحيحة.

وأوضح أن النقابة لديها بعض الفيديوهات أو الحلقات والنماذج التي يتم الترويج لـ أساليب علاجية غير ، وأن كل ذلك تم تقديمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.