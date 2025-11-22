قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
توك شو

العلاج الطبيعي: عدد الكليات ارتفع من 5 إلى 60.. والتكليف حسب الاحتياج

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

أكد الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن اللجنة العليا للتكليف أصدرت في عام 2022، قرار بأن التكليف يكون على حسب الاحتياج من دفعة 2023، وأنه الآن يتم تكليف جزء من الخريجين بالعمل في المستشفيات لكن باقي الدفعة لا تجد تكليف وهنا تكون الأزمة.

وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك 5000 خريج من دفعة سيتم تكليف 1000 فقط على حسب الاحتياج، وأن الباقي لا يتم تكليفه، وأنه لا توجد استراتيجية ولا رؤية واضحة لعملية التكليف والاختيار.

ولفت إلى أن هناك زيادة في عدد الخريجين من كليات العلاج الطبيعي، وذلك لآن الكليات كانت 5 كليات، لكن الآن وتحديدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفع عدد كليات العلاج الطبيعي وصلت إلى 60 كلية.

وطالب المسؤولين في وزارة التعليم العالي، والصحة، وضع خطة لاحتياجات سوق العمل ومن خلالها يتم فتح الاماكن بالكليات على حسب الاحتياجات بدلا من حدوث البطالة لدى خريجي طب علاج طبيعي.

تنظيم ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية

 

وتحدث عن طلب نقيب الأطباء لـ المجلس الأعلى للإعلام بخصوص تنظيم ظهور الأطباء عبر القنوات الفضائية، وقال إن هناك بعض الأشخاص يظهرون عبر القنوات ويقدمون معلومات غير صحيحة، ويتم تقديم وصفات علاجية غير صحيحة ينتج عنها مشكلات.

وتابع أن الطلب المقدم يتضمن ظهور الشخص كضيف، أو مقدم برنامج، وأن ما يتم يكون للحفاظ على المواطنين وعدم تقديم وصفات طبية غير صحيحة.

وأوضح أن النقابة لديها بعض الفيديوهات أو الحلقات والنماذج التي يتم الترويج لـ أساليب علاجية غير ، وأن كل ذلك تم تقديمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي المستشفيات

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

