بعد مأساة تلاميذ كي جي.. إيرين سعيد تطالب بتفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس

عبرت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب ، عن استيائها بشأن واقعة مدرسة سيدز الدولية ، مشددة على ضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس لضمان متابعة سلوكيات الطلاب وكشف أي تجاوزات مبكرًا.

كما أوضحت " سعيد " في تصريح خاص " لموقع صدى البلد"

أن المدارس تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية الطلاب، مشددة على ضرورة تنظيم دورات توعية دورية للأطفال وأولياء الأمور تساعدهم على اكتشاف أي سلوك منحرف لدى الطلاب، سواء كانت هذه الدورات حضورية أو عبر الإنترنت، مع التأكد من مشاركة الأهل بشكل فعال فيها.



وأكدت عضو البرلمان أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من حماية الأطفال وخلق بيئة تعليمية آمنة، وسط تزايد المخاطر والتهديدات النفسية التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

و سادت حالة من الغضب خلال الساعات القليلة الماضية عبر موافع التواصل الاجتماعي، عقب واقعة الاعتداء على أطفال أبرياء لم تتعد أعمارهم 10 سنوات دخل مدرسة سيدز الدولية، وسط مطالبات شعبية بعقاب رادع لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم الأخلاقية داخل المدارس .