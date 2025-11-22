قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من قلب أمريكا.. أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية.. ويطلق نداء لترسيخ السلام بغزة.. ووقف نزيف الدم بالسودان

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الرحمن سرحان

أبو العينين لصناع القرار العربي الأمريكي في واشنطن:

مبادئ السيسي في شرم الشيخ أساس أي اتفاق سلام

أوروبا داعم محوري لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

رسالة السيسي إلى ترامب دعوة لحشد الدور الأميركي في إطلاق السلام

مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول لوقف الحرب واستئناف المسار السياسي

المنطقة تواجه أخطر التحديات والتدخلات الخارجية تستهدف تفكيك الدول العربية

ما يحدث في غزة مأساة إنسانية و80 عامًا من الاحتلال تكفي لفرض حل عادل

نطالب بتدخل أميركي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء

هدفنا دائمًا الحوار وتشكيل رؤية مشتركة لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا

تسلم النائب محمد أبو العينين جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة"، من المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، تقديراً لجهوده البرلمانية والدولية، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة، حيث تسلم “مطرقتين” رمزيتين تعبيراً عن دوره البرلماني الوطني كوكيل لمجلس النواب المصري، ودوره الدولي كرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في أعمال المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصنّاع السياسات العرب والأمريكيين، الذي ينظمه المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، في إطار الدور الفاعل لقيادات المجتمع المدني المصري وتأثيرهم في المحافل الدولية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد النائب محمد أبو العينين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة شرم الشيخ، وضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تظل أساسًا لأي اتفاق سلام مستقبلي في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادئ ليست مجرد مطالب، بل هي الإطار الجوهري لتحقيق العدالة وحل الصراع بصورة شاملة ومستدامة.

وفي سياق متصل، أشار أبو العينين إلى الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لجهود السلام، مشددًا على أن هذا الدعم يعكس الدور المحوري لأوروبا في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وعلى الحاجة إلى تعاون دولي منسق لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وتابع أبو العينين قائلاً إن الرئيس السيسي وجّه في 28 أغسطس خطابًا مهمًا إلى العالم، دعا خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لعب دور حاسم في إطلاق عملية سلام شاملة، نظرًا لقدرة الولايات المتحدة على التأثير في مسار الصراع وتحملها مسؤولية تاريخية في تحقيق السلام. وأكد أن واشنطن يجب أن تعمل مع الشركاء الدوليين من أجل حل دائم يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أوضح أبو العينين أن مؤتمر شرم الشيخ الأخير شكّل نقطة تحول في مسار السلام، بعدما اجتمع ممثلون من 30 دولة للتوافق حول وقف الحرب وضمان دخول المساعدات الإنسانية والانطلاق نحو عملية سياسية ذات مصداقية. وقال إن المؤتمر مثّل فرصة لتوحيد الجهود الدولية وإعادة التأكيد على الالتزام بتحقيق السلام.

وانتقل أبو العينين للحديث عن القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدًا أن تعاليم الأديان تُعلي من قيمة النفس البشرية، مستشهداً بقول الله تعالى: "من يقتل نفسًا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعًا"، مضيفًا أن السعي للسلام يجب أن يكون هدفًا مشتركًا لكل شعوب المنطقة.

وفي إطار رؤيته للوضع الإقليمي، أشار أبو العينين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشرق الأوسط اليوم، مستشهدًا بالرؤية الشاملة التي قدمها الأمير تركي الفيصل حول تطورات المنطقة. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات خطيرة شملت الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، والتوترات على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، والأوضاع المأساوية في سوريا واليمن، بجانب الأزمات في السودان وليبيا.

وقال أبو العينين إن التدخلات الخارجية التي تستهدف إضعاف الدول العربية وتقويض وحدتها وزرع الفتن بين شعوبها باتت من أكبر المخاطر التي تواجه المنطقة.

وتناول أبو العينين الوضع في غزة، مؤكدًا أن ما شهدته القطاع خلال العامين الماضيين يمثل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث. وأضاف أن معالجة الأزمة تستوجب العودة لجذور الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، فبعد 80 عامًا من الاحتلال والسياسات التوسعية، أصبح من الضروري الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، مشددًا على أن التدمير والقتل والترحيل القسري لا يمكن أن يشكل حلاً مقبولاً.

وفيما يخص الوضع في السودان، وجّه أبو العينين نداءً عاجلاً إلى الإدارة الأميركية والرئيس ترامب، مطالبًا بتدخل فوري لإنهاء الحرب وحقن الدماء. وقال إن السودان يمتلك أهمية استراتيجية كبيرة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف القتال وتفعيل دور الوساطة الفعّال لضمان وقف إطلاق النار. وشدد على أن الحل النهائي للأزمة لن يتحقق إلا بالتعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية لمنع التصعيد وضمان استقرار البلاد.

واختتم أبو العينين بالتأكيد على أن دوره كنائب في البرلمان ورئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يفرض عليه الحرص الدائم على الحوار وتشكيل رؤية مشتركة وتقييم الحاضر والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

أبو العينين محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين ابو العينين مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

جانب من افتتاح الوزير

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد