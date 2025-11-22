وزير الكهرباء يكشف أهمية مفاعل الضبعة: مصدر دائم للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تركيب قلب المفاعل النووي للوحدة الأولى من أربع وحدات في محطة الضبعة يعد من أهم الخطوات في بناء المحطة النووية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن هذا الجزء الحيوي هو المسؤول عن تحديد العمر الافتراضي للمفاعل، والذي يتجاوز 60 عامًا.

وأشار أن هذا الإنجاز يمثل تحولًا من الحلم إلى الواقع في مجال الطاقة النووية بمصر، مشيرًا إلى أن الوحدة النووية التي تم تركيب قلب المفاعل لها ستنتج 1200 ميجاوات، وأن جميع الوحدات الأربعة ستولد 4800 ميجاوات إجماليًا، وهو رقم كبير سيسهم بشكل كبير في استقرار شبكة الكهرباء الوطنية.

ونوه إلى أن الطاقة النووية تمثل بديلاً اقتصاديًا مهمًا، إذ أن تكاليف إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية أقل بكثير مقارنة بالنفط والغاز.

ولفت أن الطاقة النووية ستوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة، مما يجعل مصر أقل تأثرًا بالتقلبات في أسعار الوقود الأحفوري.

واستطرد وزير الكهرباء: فرنسا تمتلك 56 مفاعلًا نوويًا، ولفت إلى أن روسيا تعد الأكثر تقدمًا في تكنولوجيا المفاعلات النووية. وأوضح أن المفاعل الذي تم اختياره لمشروع الضبعة هو من الجيل الأحدث في الأمان، حيث يحقق أمانًا يزيد من 10 إلى 100 ضعف مقارنة بالأجيال السابقة، مع توفير اقتصادي كبير.

وأضاف أن وقود المفاعل سيستمر لمدة عامين، مما يعني أن المحطة النووية ستعمل بكفاءة عالية وتوفير مستمر للطاقة على المدى الطويل.