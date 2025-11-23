بينهم ضابطان.. اختناق 4 أشخاص بسبب حريق في الدقهلية

شب حريق بمدخل الدور الأول داخل عمارة مكونة من 6 طوابق بشارع كلية آداب "شارع بايرو" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في بمدخل الدور الأول من عقار مكون من 6 طوابق في بشارع كلية آداب "شارع بايرو" أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص باختناق، وتم علاجهم، وهم كل من:

1- سندس عبد الرحيم رمضان - 80 عاما، مقيمة المنصورة.

2- محمد هاني عبد الله- 20 عاما، مقيم المنصورة.

3- العميد محمد عبد الغني عيد- 45 عاما، مقيم المنصورة، من إدارة الحماية المدنية.

3- النقيب عبد الله أسامة زين- 40 عاما، مقيم المنصورة، من إدارة الحماية المدنية.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن ينتقل إلى بقية المبنى.