الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية.. استعدادات اللجان الانتخابية قبل انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة، قبل يومي الاقتراع المقررين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشدد على ضرورة توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية التي تضمن سير عملية التصويت بسلاسة، دون أي معوقات، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة وشفافية.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أمام أو داخل مقار اللجان.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، ورفع المخلفات أولاً بأول، ورفع كافة أنواع الإشغالات أمام اللجان وفي محيطها والشوارع المؤدية إليها، كما تم التوجيه بتكثيف كشافات الإضاءة داخل اللجان وفي أماكن انتظار الناخبين لتهيئة أجواء مريحة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات بالمراكز والمدن، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي على مدار الساعة.

وحث “ مرزوق” المواطنين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا "الاستحقاق الوطني"، معربًا عن ثقته في وعي أبناء المحافظة، وشدد على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بتوفير مظلات وأماكن انتظار مظللة، وتوفير الكراسي المتحركة لتسهيل عملية التصويت لهم.

و تفقد اللجان الانتخابية في، مدرسة الملك الكامل الثانوية، ومدرسة الثانوية بنات بالمختلط، ومدرسة الثانوية بنات "أحمد غنيم رشاد"، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي، ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد خالد الطوخي بمدينة المنصورة، ومدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بميت عنتر، ومدرسة الشهيد طيار عاطف الشرقاوي بطلخا.

وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 288 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا محجوزًا للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

وأشار المحافظ إلى تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وهي:
0502316644 - 0502314880 - 0502327792
بالإضافة إلى الرقم الموحد114، الذي يمكن الاتصال به من أي خط أرضي أو محمول.

وبحضور محسن طه مدير الإدارة العامة للمجالس واللجان، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة،  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، ومديري الإدارات التعليمية بشرق وغرب وطلخا.

