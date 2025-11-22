الدقهلية: إنقاذ مريض يعاني من جلطة بالمخ بعد جراحة دقيقة

نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية في إنقاذ مريض كان يعاني من سكتة دماغية إثر جلطة حادة بشرايين المخ.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المريض تم حجزه فور وصوله إلى المستشفى بعد ظهور أعراض جلطة بالمخ، حيث كشفت الفحوصات العاجلة، ومنها إجراء دوبلر على شرايين الرقبة، عن وجود سدة شريانية (Carotid Plaques) مع انسداد بنسبة 70% في الشريان السباتي المغذي للمخ على الجانب الأيمن. وأضاف أن الحالة كانت تحتاج لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياة المريض وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

وأكدت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أنه خلال أقل من 24 ساعة تم تجهيز المريض للعمليات، مع اتخاذ قرار بإجراء الجراحة تحت تخدير موضعي نظرًا لخطورة التخدير الكلي على حالته الصحية. وتمت الجراحة بنجاح من خلال استكشاف الشريان السباتي وإزالة السدة الشريانية المسببة للجلطة الدماغية، في عملية لم تتجاوز ساعة واحدة فقط، وهو وقت قياسي لهذا النوع من التدخلات الدقيقة.

وقد ضم الفريق الطبي كلًا من:

دكتورأحمد خالد – استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية دكتور محمد أكرم أخصائي جراحة الأوعية الدموية ودكتور عادل موافي – استشاري التخدي و الطاهرة عوض “ تمريض العمليات”

وتم نقل المريض إلى وحدة المخ والأعصاب لاستكمال المتابعة الطبية وتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

و وجّه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي والتمريضي بمستشفى السنبلاوين العام، ولإدارة المستشفى برئاسة الدكتور أحمد، مشيدًا بجهودهم في تحقيق إنجاز جديد يضاف لتطوير الخدمة الطبية داخل المحافظة.