نجاح رقمي يعكس تطور المنظومة الأمنية.. صفحة الداخلية المصرية في المركز الثاني عالميا على فيسبوك بعد البيت الأبيض

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي؛ تمكنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع “فيس بوك” من حصد المركز الثاني عالميا ضمن “قائمة أعلى الصفحات الحكومية أداء خلال الربع الثالث من عام 2025”، وذلك وفقًا لتقرير حديث أصدرته مؤسسة Emplifi العالمية، إحدى أبرز مؤسسات تحليل البيانات وقياس التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي؛ ليؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها وزارة الداخلية في مجال التواصل الرقمي، وقدرتها على مواكبة التطورات العالمية في نشر المعلومات الرسمية، وتقديم محتوى مهني وفعال يسهم في تعزيز الوعي الأمني، ويقرب المواطن من الحقيقة من خلال رسائل مباشرة وواضحة تعكس جهود الأجهزة الأمنية على مدار الساعة.



تفاعل جماهيري هو الأكبر عربيًا والثاني عالميًا

وبحسب التقرير، فقد حققت الصفحة الرسمية للوزارة خلال 3 أشهر فقط، أكثر من 24 مليون تفاعل، وهو رقم استثنائي مقارنة بالصفحات الحكومية على مستوى العالم، كما بلغ عدد متابعي الصفحة أكثر من 12 مليون متابع، في حين وصل عدد منشورات الربع الثالث وحده إلى 1780 منشورًا، وحققت هذه المنشورات ما يزيد عن 24.3 مليون تفاعل.

وجاءت صفحة وزارة الداخلية المصرية مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكي التي حافظت على صدارتها العالمية من حيث حجم التفاعل وانتشار المحتوى.

بينما تفوقت الصفحة المصرية على عدد من الصفحات الحكومية البارزة مثل صفحة رئيس وزراء كمبوديا، وصفحة المؤتمر الوطني الهندي، وصفحة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، وهو ما يضع مصر في صدارة الدول الأكثر تأثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي من حيث الأداء، ويظهر بوضوح قدرة الأجهزة الأمنية على إدارة ملف الاتصال الجماهيري باحترافية عالية.

ثقة المواطنين تتصدر المشهد

ولا يمكن فصل هذا النجاح الرقمي عن حالة الثقة المتنامية بين المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي حرصت خلال السنوات الماضية على تبني نهج جديد في التواصل يعتمد على سرعة نشر المعلومات وشفافيتها، والرد على الشائعات، وتقديم محتوى توعوي ومعلومات رسمية دقيقة تغلق الباب أمام المعلومات المضللة.

كما أثبتت التجربة أن المواطن بات أكثر اعتمادًا على الصفحة الرسمية للوزارة للحصول على الأخبار الأمنية العاجلة، والتوضيحات الرسمية، وحملات التوعية، وبيانات مواجهة الشائعات، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الإعلامية الأمنية في بناء علاقة تفاعلية وثيقة مع الجمهور.



تطور في الأداء ومواكبة للتحول الرقمي

ويعد هذا التصنيف الدولي شهادة واضحة على حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لتطوير أدواتها الإعلامية، وتحديث استراتيجيات التواصل مع المواطنين عبر مختلف المنصات الرقمية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز قنوات الاتصال الحديثة.

كما يعكس هذا النجاح قدرة الوزارة على مواكبة التطور العالمي في إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام البيانات والتفاعل في دعم الرسائل الأمنية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم صورة الدولة المصرية في الخارج.



Emplifi… مؤسسة تقييم عالمية موثوقة

جدير بالذكر أن مؤسسة Emplifi تعد واحدة من أهم مؤسسات التحليل الرقمي على مستوى العالم، وتستخدم مؤشراتها أكثر من 20 ألف مؤسسة تجارية وحكومية، مما يمنح تصنيفها مصداقية عالية ويجعله مرجعًا رئيسيًا لأداء المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي