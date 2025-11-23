قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نجاح رقمي يعكس تطور المنظومة الأمنية.. صفحة الداخلية المصرية في المركز الثاني عالميا على فيسبوك بعد البيت الأبيض

صفحة الداخلية المصرية في المركز الثاني عالميا على فيسبوك بعد البيت الأبيض
صفحة الداخلية المصرية في المركز الثاني عالميا على فيسبوك بعد البيت الأبيض
مصطفى الرماح

في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي؛ تمكنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع “فيس بوك” من حصد المركز الثاني عالميا ضمن “قائمة أعلى الصفحات الحكومية أداء خلال الربع الثالث من عام 2025”، وذلك وفقًا لتقرير حديث أصدرته مؤسسة Emplifi العالمية، إحدى أبرز مؤسسات تحليل البيانات وقياس التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإنجاز النوعي؛ ليؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها وزارة الداخلية في مجال التواصل الرقمي، وقدرتها على مواكبة التطورات العالمية في نشر المعلومات الرسمية، وتقديم محتوى مهني وفعال يسهم في تعزيز الوعي الأمني، ويقرب المواطن من الحقيقة من خلال رسائل مباشرة وواضحة تعكس جهود الأجهزة الأمنية على مدار الساعة.


تفاعل جماهيري هو الأكبر عربيًا والثاني عالميًا

وبحسب التقرير، فقد حققت الصفحة الرسمية للوزارة خلال 3 أشهر فقط، أكثر من 24 مليون تفاعل، وهو رقم استثنائي مقارنة بالصفحات الحكومية على مستوى العالم، كما بلغ عدد متابعي الصفحة أكثر من 12 مليون متابع، في حين وصل عدد منشورات الربع الثالث وحده إلى 1780 منشورًا، وحققت هذه المنشورات ما يزيد عن 24.3 مليون تفاعل.

وجاءت صفحة وزارة الداخلية المصرية مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكي التي حافظت على صدارتها العالمية من حيث حجم التفاعل وانتشار المحتوى.

بينما تفوقت الصفحة المصرية على عدد من الصفحات الحكومية البارزة مثل صفحة رئيس وزراء كمبوديا، وصفحة المؤتمر الوطني الهندي، وصفحة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، وهو ما يضع مصر في صدارة الدول الأكثر تأثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي من حيث الأداء، ويظهر بوضوح قدرة الأجهزة الأمنية على إدارة ملف الاتصال الجماهيري باحترافية عالية.

ثقة المواطنين تتصدر المشهد

ولا يمكن فصل هذا النجاح الرقمي عن حالة الثقة المتنامية بين المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي حرصت خلال السنوات الماضية على تبني نهج جديد في التواصل يعتمد على سرعة نشر المعلومات وشفافيتها، والرد على الشائعات، وتقديم محتوى توعوي ومعلومات رسمية دقيقة تغلق الباب أمام المعلومات المضللة.

كما أثبتت التجربة أن المواطن بات أكثر اعتمادًا على الصفحة الرسمية للوزارة للحصول على الأخبار الأمنية العاجلة، والتوضيحات الرسمية، وحملات التوعية، وبيانات مواجهة الشائعات، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الإعلامية الأمنية في بناء علاقة تفاعلية وثيقة مع الجمهور.


تطور في الأداء ومواكبة للتحول الرقمي

ويعد هذا التصنيف الدولي شهادة واضحة على حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لتطوير أدواتها الإعلامية، وتحديث استراتيجيات التواصل مع المواطنين عبر مختلف المنصات الرقمية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز قنوات الاتصال الحديثة.

كما يعكس هذا النجاح قدرة الوزارة على مواكبة التطور العالمي في إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام البيانات والتفاعل في دعم الرسائل الأمنية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم صورة الدولة المصرية في الخارج.


Emplifi… مؤسسة تقييم عالمية موثوقة

جدير بالذكر أن مؤسسة Emplifi تعد واحدة من أهم مؤسسات التحليل الرقمي على مستوى العالم، وتستخدم مؤشراتها أكثر من 20 ألف مؤسسة تجارية وحكومية، مما يمنح تصنيفها مصداقية عالية ويجعله مرجعًا رئيسيًا لأداء المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد