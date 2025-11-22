اعتدوا على التلاميذ سنة .. تفاصيل سقوط المتهمين في جريمة المدرسة الدولية

كشف الكاتب الصحفي أحمد حافظ، مسئول ملف التعليم بالأهرام، عن تفاصيل واقعة طلاب مدرسة سيدز الدولية.

وقال أحمد حافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إن الحكاية بدأت عن طريق طفل شعر بألم أثناء عمل حمام في المنزل، وحكي لوالدته وبدأت القصة تتداول بين الأمهات واتسعت الدائرة واكتشفوا 5 أطفال آخرين عليهم آثار الاعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداء كان يتم لمدة سنة كاملة وعدم وجود إشراف من المدرسة، اتصل الأهالي على النجدة وبالفعل تم القبض على الجناة واعترف الأطفال في الحال عليهم وحكوا الواقعة وما كان يحدث لهم.

وتابع: أحد الأطفال قعد 48 ساعة بعد اكتشاف الواقعة مبيتكلمش، وأحد الأطفال في وجود رئيس النيابة انتفض من مكانه وجرى على حضن أمه في وجود المتهمين.

وأشار إلى أن الأطفال كلهم ذهبوا إلى ملعب خلف ملعب المدرسة لا توجد فيها كاميرات، حيث كانت تتم الواقعة بعد انتهاء اليوم الدراسي وليس أثناؤه، في فترة انتظار الباصات للعودة إلى منازلهم.

وتابع: المتهمين كان يستقطبوا الأطفال بألعاب وكان المتهمين يربطون الأطفال ويضعون لاصق على فمهم حتى لا يخرجوا أصوات.