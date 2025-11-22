أحمد موسى: بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة خد إجراء فوري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب إعلاء قيمة الوطن في اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزارة الداخلية مسؤولة عن تامين الانتخابات من الخارج ولا تتدخل الداخلية في العملية الانتخابية والقضاء المصري مسؤول عن العملية الانتخابية داخل اللجان فقط ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الهيئة الوطنية للانتخابات هي الهيئة المعنية بتنظيم وإعلان نتائج الانتخابات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة انتخابية خد إجراء فوري وأناشد الجميع بذلك ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أي مشكلة تؤثر على سير الانتخابات يجب أن تتخذ الوطنية للانتخابات إجراء فوري في وقته ولا تنتظر إعلان النتائج "، مضيفا" عايز المواطن يحس ويشعر ان الانتخابات سليمة 100 % ".