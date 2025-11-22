31 مقرًا بالخارج ينهي عمله.. وتواصل التصويت في 108 مقرات بانتخابات النواب

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها لسير عمليات التصويت للمصريين في الخارج خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة للتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم.

تواصل عملية الاقتراع

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البنداري خلال مؤتمر صحفي أن العمل قد اكتمل في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج مع انتهاء الوقت المحدد للتصويت وفق التوقيت المحلي لكل دولة، بينما تتواصل عملية الاقتراع في باقي المقرات البالغ عددها 108 مقرات انتخابية، والتي ما تزال تستقبل الناخبين المصريين بالخارج وسط أجواء تنظيمية مستقرة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الهيئة تتابع أولًا بأول مستوى الإقبال، وسير الإجراءات التنظيمية، والتزام اللجان بكافة الضوابط المقررة لضمان انتظام العملية الانتخابية وشفافيتها.

وتوجه المدير التنفيذي بالشكر للمصريين بالخارج على حرصهم الشديد على المشاركة والإقبال اللافت على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس وعيًا وطنيًا كبيرًا بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ودعم مسيرة الحياة الديمقراطية في مصر.