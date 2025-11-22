قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: 108مقرات مستمرة في استقبال الناخبين بالخارج

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
أ ش أ

ثمن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص المصريين المتواجدين في الخارج، على ممارسة حقوقهم السياسية بالمشاركة في التصويت الإيجابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر وتبرز قوة مواطنيها للعالم أجمع.


وقال خلال مؤتمر لمتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات مع السفارات والقنصليات سير العمل، إن 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج انتهت فيه عملية التصويت، وانتهاء أعمال الفرز والحصر العددي، فيما لا يزال 108 مقرات مستمرة في عملها لاستقبال الناخبين، وذلك وفقًا للجدول الزمني بالتصويت حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة.


وأشار المستشار بنداري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في 117 دولة، لإخراج المشهد الانتخابي بهذه الصورة الإيجابية التي تعبر عن قوة الدولة المصرية.


وأضاف أن كافة البعثات الدبلوماسية شهدت تصويتًا من المصريين بالخارج، وتباينت نسبة الإقبال، فيما كان الإقبال الأكبر في الكويت حيث جرى التصويت في أكبر عدد من الدوائر ليبلغ 73 دائرة فرعية، يليها جدة بالتصويت أمام 66 دائرة والرياض في 50 دائرة، ودبي في 58 دائرة، وأبو ظبي 62 دائرة، وكذلك الدوحة وميلانو وباريس وأثينا.


من جانبهم، أكد السفراء والقناصل، انتظام العمل في استقبال الناخبين من المصريين بالخارج، مشيرين إلى التنسيق مع السلطات المحلية لتوفير التسييرات للجالية المصرية في التوافد على البعثات الدبلوماسية.


ورصدت البعثات الدبلوماسية زيادة الكثافات العددية من المشاركين في انتخابات المرحلة الثانية عن المراحل السابقة، وتعدد الدوائر الانتخابية التي يشارك فيها الناخبين وفقًا لموطنهم الانتخابي، مؤكدين أن تلك الزيادات تستدعي مزيد من الاستعدادات خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.


وأوضح المستشار بنداري، أن الهيئة مستمرة في المتابعة مع البعثات الدبلوماسية حتى تمام غلق اللجان ومباشرة أعمال الفرز والحصر العددي، منوهًا بأن المنظومة الإلكترونية للهيئة يظهر لديها عدد الدوائر التي يتم التصويت فيها أمام البعثات الدبلوماسية بالخارج.


ونوه المستشار بنداري، بأن تصويت المصريين بالداخل ينطلق بعد غد الإثنين في 13 محافظة تمثل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، داعيًا المواطنين للمشاركة الإيجابية في التصويت.

المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات المصريين المتواجدين في الخارج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

