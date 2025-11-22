قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الوطنية تدعو المصريين للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب الاثنين والثلاثاء

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

جدد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات دعوته لجميع المواطنين المصريين داخل البلاد للمشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

 الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية

وأوضح المدير التنفيذي خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية داخل اللجان الانتخابية، بما يشمل تجهيز المقار وتوفير فرق الإشراف القضائي الكامل، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين، مشيرًا إلى أن المشاركة تُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية.

سير العملية الانتخابية

وأكد أن المرحلة الثانية تشمل عددًا من المحافظات التي تتابعها الهيئة بشكل دقيق لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، داعيًا المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع في المواعيد المحددة، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

القواعد المنظمة للعملية الانتخابية

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتطبق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بكل حياد، كما تواصل عملها على مدار الساعة للرد على استفسارات الناخبين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

البرلمان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب اللجان الانتخابية أحمد البنداري

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

