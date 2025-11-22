الوطنية تدعو المصريين للمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب الاثنين والثلاثاء

جدد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات دعوته لجميع المواطنين المصريين داخل البلاد للمشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية

وأوضح المدير التنفيذي خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية داخل اللجان الانتخابية، بما يشمل تجهيز المقار وتوفير فرق الإشراف القضائي الكامل، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين، مشيرًا إلى أن المشاركة تُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية.

سير العملية الانتخابية

وأكد أن المرحلة الثانية تشمل عددًا من المحافظات التي تتابعها الهيئة بشكل دقيق لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، داعيًا المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع في المواعيد المحددة، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

القواعد المنظمة للعملية الانتخابية

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتطبق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بكل حياد، كما تواصل عملها على مدار الساعة للرد على استفسارات الناخبين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.