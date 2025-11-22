الوطنية للانتخابات تتابع فاعليات اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج| بث مباشر

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار اليوم، سير فاعليات اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرف المتابعة المركزية التي ترتبط بشكل مباشر مع مقار البعثات الدبلوماسية واللجان الانتخابية بالخارج.

انتظام العمل داخل اللجان

وأكد السفراء ورؤساء اللجان الانتخابية في عدد من العواصم الأجنبية؛ خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها في القاهرة لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، موضحين أن عملية التصويت تسير بشكل منظم ووفق الضوابط والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون رصد أي تجاوزات أو مخالفات من جانب الناخبين حتى الآن.

مقار السفارات والقنصليات

وشهدت مقار السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يجرى بها التصويت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سهولة الحركة وتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.

وأشادت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الكامل بين أعضاء البعثات الدبلوماسية وأفراد الجاليات المصرية، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية حتى انتهاء عمليات التصويت في مختلف الدول، تمهيدًا لبدء مرحلة فرز الأصوات وفق القواعد المعمول بها.