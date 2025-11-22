رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور

يتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الاستعدادات النهائية لاستقبال انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية ولوجستية متكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بكل كفاءة وانتظام.

وتابع رئيس الجهاز جاهزية المدارس المخصصة لاستقبال اللجان الانتخابية، موجّهًا باستكمال أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها. كما شدد على الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة والمرافق العامة وتوفير كافة الاحتياجات الفنية التي تسهل حركة دخول وخروج الناخبين خلال أيام التصويت.

تنفيذ حملات مكثفة

وتواصل إدارة النظافة والتجميل بالجهاز تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة أمام مقار اللجان، إلى جانب أعمال التجميل والتشجير ورفع المخلفات، وذلك بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جميع الإدارات المعنية تعمل بشكل متكامل لتنفيذ التكليفات وضمان جاهزية اللجان، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتهيئة المقار وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.