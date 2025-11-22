قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

10 آلاف متر مكعب..توفير كميات مياه مستقرة لخدمة أحياء العبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة
مدينة العبور الجديدة
آية الجارحي

استقبلت مدينة العبور الجديدة زيارة ميدانية للمهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق. واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وقيادات الجهاز من نواب ومعاونين، 

حيث عُقد اجتماع موسع لاستعراض الموقف التنفيذي الراهن لمشروعات المرافق والخدمات، وفي مقدمتها مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة، ومشروع الإسكان الأخضر الذي يشتمل على 143 عمارة، إضافة إلى أعمال تطوير وتهيئة الأراضي المضافة ومجاورات الإسكان المختلفة.

وتناول الاجتماع عرضاً تفصيلياً لخطط التنفيذ وحجم الجهود المبذولة لرفع كفاءة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين طبقاً لأعلى معايير الجودة.

جولة ميدانية موسعة

وعقب الاجتماع، قام المهندس عبدالرؤوف الغيطي بجولة ميدانية موسعة وفي مستهلها ، تفقد الخزان الإستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على ضمان توفير كميات مياه مستقرة وكافية لخدمة مختلف أحياء المدينة. 

وخلال الجولة، اطلع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان، مؤكداً أهمية دوره الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمة المائية.

 كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء، والالتزام بكافة معايير السلامة والجودة لضمان استمرار كفاءة التشغيل بشكل فعّال على مدار الساعة. 

كما شملت الجولة الحي 37 لمتابعة أعمال الطرق والمرافق بمشروعي الإسكان الأخضر والمرحلة السادسة، إلى جانب المرور على الحيين 15 و16 اللذين يضمان 1138 عمارة، وذلك للوقوف مباشرة على نسب الإنجاز الفعلية ومعدلات التقدم في الأعمال.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن على معدلات التنفيذ وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، موجهاً بضرورة بذل أقصى الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات طبقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهاز. كما شدد على أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين ضمن الجدول الزمني المحدد، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.

مدينة العبور الجديدة مشروع الإسكان الأخضر مجاورات الإسكان وزارة الإسكان مشروعات المرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

انطلاق احتفالية دار الإفتاء

انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد