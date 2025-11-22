10 آلاف متر مكعب..توفير كميات مياه مستقرة لخدمة أحياء العبور الجديدة

استقبلت مدينة العبور الجديدة زيارة ميدانية للمهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق. واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وقيادات الجهاز من نواب ومعاونين،

حيث عُقد اجتماع موسع لاستعراض الموقف التنفيذي الراهن لمشروعات المرافق والخدمات، وفي مقدمتها مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة، ومشروع الإسكان الأخضر الذي يشتمل على 143 عمارة، إضافة إلى أعمال تطوير وتهيئة الأراضي المضافة ومجاورات الإسكان المختلفة.

وتناول الاجتماع عرضاً تفصيلياً لخطط التنفيذ وحجم الجهود المبذولة لرفع كفاءة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين طبقاً لأعلى معايير الجودة.

جولة ميدانية موسعة

وعقب الاجتماع، قام المهندس عبدالرؤوف الغيطي بجولة ميدانية موسعة وفي مستهلها ، تفقد الخزان الإستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على ضمان توفير كميات مياه مستقرة وكافية لخدمة مختلف أحياء المدينة.

وخلال الجولة، اطلع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان، مؤكداً أهمية دوره الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمة المائية.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء، والالتزام بكافة معايير السلامة والجودة لضمان استمرار كفاءة التشغيل بشكل فعّال على مدار الساعة.

كما شملت الجولة الحي 37 لمتابعة أعمال الطرق والمرافق بمشروعي الإسكان الأخضر والمرحلة السادسة، إلى جانب المرور على الحيين 15 و16 اللذين يضمان 1138 عمارة، وذلك للوقوف مباشرة على نسب الإنجاز الفعلية ومعدلات التقدم في الأعمال.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن على معدلات التنفيذ وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، موجهاً بضرورة بذل أقصى الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات طبقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهاز. كما شدد على أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين ضمن الجدول الزمني المحدد، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.