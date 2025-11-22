قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القاهرة الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفدًا من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة إيهاب المراكبي والدكتور أحمد عمارة، وذلك لتنفيذ مرور دوري على القطاع العقاري بالجهاز.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الجهاز حرصه على متابعة سير العمل أولًا بأول داخل الإدارات العقارية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام الجهاز بتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة .

وضم الوفد معاوني نائب رئيس الهيئة ومديري القطاع العقاري بالهيئة، الذين تابعوا الأعمال داخل الإدارات المختلفة وناقشوا آليات تعزيز منظومة المتابعة والتطوير .

كما شارك في المرور من الجهاز:

 •  المحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون التجارية والعقارية،

 •  المحاسب عبد العزيز مصطفى، مدير عام الشؤون العقارية،

 • بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العقارية بالجهاز .

الارتقاء بالخدمات

ويؤكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمراره في تطوير المنظومة العقارية وتعزيز المتابعة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بالهيئة ووزارة الإسكان، بما يخدم المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات داخل المدينة 


 

