رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القاهرة الجديدة

استقبل المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفدًا من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة إيهاب المراكبي والدكتور أحمد عمارة، وذلك لتنفيذ مرور دوري على القطاع العقاري بالجهاز.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الجهاز حرصه على متابعة سير العمل أولًا بأول داخل الإدارات العقارية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام الجهاز بتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة .

وضم الوفد معاوني نائب رئيس الهيئة ومديري القطاع العقاري بالهيئة، الذين تابعوا الأعمال داخل الإدارات المختلفة وناقشوا آليات تعزيز منظومة المتابعة والتطوير .

كما شارك في المرور من الجهاز:

• المحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون التجارية والعقارية،

• المحاسب عبد العزيز مصطفى، مدير عام الشؤون العقارية،

• بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العقارية بالجهاز .

الارتقاء بالخدمات

ويؤكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمراره في تطوير المنظومة العقارية وتعزيز المتابعة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة بالهيئة ووزارة الإسكان، بما يخدم المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات داخل المدينة



