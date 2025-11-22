وزير الإسكان يتفقد توسعات محطة معالجة "كحك" بمركز يوسف الصديق

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما اليوم بتفقد توسعات محطة معالجة "كحك" بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات.

بلومبرج: قمة العشرين تدعو لحماية المعادن الحيوية من القيود التجارية سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت | تفاصيل

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الفيوم بمكونات المشروع، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تبلغ الطاقة التصميمة للمحطة 5 - 7.5 آلاف م3/ يوم، بنظام المعالجة الثنائية، والمشروع على مساحة 5 أفدنة ويشمل المشروع الأعمال الكهروميكانيك والأعمال الإنشائية وتخدم قرية الصعايدة القبلية وتوابعها بمركز يوسف الصديق.

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، ودفع العمل والانتهاء منه على أعلى مستوى.