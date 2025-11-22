الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

تابع المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أعمال تعديل مسار الكابلات ورفع المخلفات واستكمال تطوير الطرق بالحى السادس وذلك في إطار خطة رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات بالمدينة.

رافق خلال الجولة المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق.

الدكتورة المهندسة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء المهندس محمد إبراهيم ممثل شركة توزيع الكهرباء.

وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة والعمل وفق برنامج زمني مضغوط لضمان الانتهاء من أعمال الكابلات والطرق دون تعطيل لمشروعات التنمية الجاري تنفيذها داخل الحي.

و أكد المهندس أمين أن جهاز مدينة بدر يعمل على تسريع وتيرة العمل داخل الحي السادس وأن عملية تعديل مسارات الكابلات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطوير الطرق بما يضمن تقديم خدمة أفضل للسكان وتحسين السيولة المرورية في المناطق الحيوية.

و أوضح أن إدارة الطرق تقوم بمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة مع دفع معدات إضافية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ورفع المخلفات مؤكدًا أن المرحلة الحالية ستُحدث نقلة في مستوى الطرق بالحى السادس.

وأشارت الدكتور ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء إلى أن تعديل مسار الكابلات يتم وفق أحدث معايير السلامة والجودة وبالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع أي أعطال مستقبلية.