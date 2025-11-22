قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإسكان: متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة

آية الجارحي

فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

تابع المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أعمال تعديل مسار الكابلات ورفع المخلفات واستكمال تطوير الطرق بالحى السادس وذلك في إطار خطة رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات بالمدينة.

رافق خلال الجولة المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق.

الدكتورة المهندسة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء المهندس محمد إبراهيم ممثل شركة توزيع الكهرباء.

وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة والعمل وفق برنامج زمني مضغوط لضمان الانتهاء من أعمال الكابلات والطرق دون تعطيل لمشروعات التنمية الجاري تنفيذها داخل الحي.

و أكد المهندس أمين أن جهاز مدينة بدر يعمل على تسريع وتيرة العمل داخل الحي السادس وأن عملية تعديل مسارات الكابلات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطوير الطرق بما يضمن تقديم خدمة أفضل للسكان وتحسين السيولة المرورية في المناطق الحيوية.

و أوضح أن إدارة الطرق تقوم بمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة مع دفع معدات إضافية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ورفع المخلفات مؤكدًا أن المرحلة الحالية ستُحدث نقلة في مستوى الطرق بالحى السادس.

وأشارت الدكتور ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للكهرباء إلى أن تعديل مسار الكابلات يتم وفق أحدث معايير السلامة والجودة وبالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع أي أعطال مستقبلية.

الاسكان المشروعات للكهرباء معايير السيولة

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

