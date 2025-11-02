رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد عددًا من مناطق التجمع الخامس للوقوف على خدمات المدينة

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم، عددًا من مناطق التجمع الخامس، وذلك بحضور المهندس محمد السيد، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومسؤولي القطاعات المختلفة بالتجمع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لخدمات المدينة

وشملت الجولة منطقة النرجس، ومنطقة جنوب الأكاديمية، ومركز خدمات المدينة، حيث تم الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة العامة ، والزراعات، وصيانة الطرق والإنارة

وخلال الجولة، وجه رئيس الجهاز بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة والزراعة بشكل يومي، مع التأكيد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قِبل مسؤولي الأحياء، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمدينة القاهرة الجديدة.

كما شدد المهندس أحمد رشاد الشريف على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى للمواطنين ، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالاهتمام الدائم برضا المواطن.

وفيما يخص مركز خدمات المدينة ، وجّه رئيس الجهاز بدراسة حلول عاجلة لمشكلة انتظار السيارات (الباركن) بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع أي تكدسات، مع دراسة إمكانية إعادة تنظيم حركة الدخول والخروج للمركز التجاري والخدمي لتحقيق أفضل استفادة من المساحات المتاحة.

كما شدد على استمرار التنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة لسرعة تنفيذ التوجيهات الميدانية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة جميع مناطق المدينة ومتابعة معدلات الأداء على أرض الواقع.