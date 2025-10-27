رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أعمال المرافق والكهرباء بالامتداد الجنوبي

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية بمدينة القاهرة الجديدة، قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ شبكات المرافق والكهرباء بمنطقة الامتداد الجنوبي، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

رافقه خلال الجولة المهندس حسن الشحات، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي، والمهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز والمشرف على إدارة الطرق، والمهندس محمود الدسوقي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس محمد محي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات والمشرف على ادارة الكهرباء.

وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ خطوط المياه الرئيسية وشبكات الصرف الصحي والري، وأعمال غرف المحولات وشبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنسيق الموقع والطرق بالمنطقة، وذلك للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وخلال جولته، شدد المهندس أحمد رشاد الشريف على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع مراعاة الدقة الفنية في جميع المراحل، موجهاً بزيادة التنسيق بين قطاعات الطرق والمرافق والكهرباء لضمان التكامل بين الأعمال الجارية.

وأكد رئيس الجهاز أن الامتداد الجنوبي يُعد من المناطق الواعدة بالمدينة، ويشهد حالياً تنفيذ أعمال بنية تحتية ضخمة تمهيداً للتوسع العمراني والخدمي المستقبلي، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتوفير بنية أساسية متكاملة تخدم الأجيال القادمة.



