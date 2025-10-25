جهاز القاهرة الجديدة يوقف أعمال مخالفة بمول في مركز المدينة

أصدر المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته بتكثيف حملات المتابعة وإزالة أي أعمال مخالفة بنطاق المدينة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لجميع أشكال المخالفات.

وفي هذا الإطار، تم إيقاف أعمال مخالفة بمول رقم (116) بمركز المدينة بالتجمع الخامس، حيث تم التحفظ على مولد تكسير كان يُستخدم في تنفيذ أعمال إنشائية بدون ترخيص، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان عدم تكرار المخالفة.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة في مسطح سقف البدروم بمول كمبوند الجزيرة بالتجمع الخامس، وذلك في إطار الحفاظ على الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنع أي تجاوزات في نسب البناء.

جاءت هذه الإجراءات تحت إشراف الدكتورة المهندسة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، التي أكدت أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الجهاز بعدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط العمراني بمدينة القاهرة الجديدة.



