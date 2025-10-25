قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى | بث مباشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة ٦ أكتوبر

آية الجارحي

 قام المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات لمشروعات الإسكان، بجولة ميدانية بمدينة ٦ أكتوبر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمهندس ياسر عبدالباقي، المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، والمهندس محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز للإسكان، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة.

سكن كل المصريين

شملت الجولة تفقد مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمحوريه (الإسكان المتوسط وفوق المتوسط "صبا")، حيث تابع المهندس محمد حمدي سير العمل ونسب الإنجاز وموقف تنفيذ المرافق والخدمات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ونهو الأعمال طبقًا لمعايير الجودة المعتمدة، كما أكد أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية حضارية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

محور الإسكان المتوسط

وأوضح المهندس محمد مصطفى أن محور الإسكان المتوسط بالمشروع مقام على مساحة ٩٢ فدانًا، ويضم ١٣٤ عمارة بإجمالي ٣٢١٦ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى وصلت إلى ٨٢٪ والثانية إلى ٧٠٪ من التنفيذ، وأن كل عمارة مزوّدة بمصعد كهربائي، والوحدات تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، بتصميمات تراعي البعد الجمالي والوظيفي.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة محور الإسكان فوق المتوسط (صبا)، الذي يضم ٨٥ عمارة تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تبلغ في المتوسط ١٥٠ م²، حيث أشاد بجودة الأعمال ونسب التنفيذ التي بلغت ٩٤٪ للعمارات و٩٥٪ للمرافق (مياه – صرف – ري)، موجّهًا بسرعة استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وانهاء التشطيبات الخاصه بالسوق وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

وخلال جولته، تابع المهندس محمد حمدي الموقف التنفيذي لمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالتوسعات الشمالية، حيث اطلع على أعمال الجاري تنفيذها بالعمارات و اعمال الهارد سكيب واللاند سكيب وشبكات الري والزراعة، وشدد علي الالتزام بجودة التشطيبات وتكثيف الاعمال ، ومؤكدًا أهمية الصيانة الدورية واستمرار الالتزام بمعايير الجودة طبقًا لمواصفات الهيئة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أن مشروع "جنة" يضم ٢٨٠ عمارة سكنية محاطة بسور وبوابات رئيسية لتحقيق أعلى معدلات الأمان، وقد تم التسليم الابتدائي لعدد ٢٤٥ عمارة، وجارٍ الانتهاء من تشطيب ٣٥ عمارة أخرى ضمن خطة متكاملة لتسليم المشروع في المواعيد المحددة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس محمد حمدي أن يتم التنفيذ وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، ورفع معدلات الأداء من خلال التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والشركات المنفذة.

