طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
ما هو Atlas؟.. متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت
البابا لاون: لنجعل القرب من المسيح نارا تشعل الرسالة وتبني السلام
وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

آية الجارحي

 تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين والطرق والمحاور والإسكان الأخضر بمدينة العبور الجديدة،

شملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة (125 عمارة)،ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل وتحقق جودة حياة مستدامة للمواطنين.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

وتفقد وزير الإسكان الطرق والمحاور بمدينة العبور الجديدة، موجهاَ بحسن استغلال الفرص الاستثمارية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء ورفع المخلفات اولا بأول والحفاظ على الصورة البصرية ومشروع الإسكان الأخضر في الحي 13 الذي يضم 180 عمارة، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية لإحدى الوحدات، مشددًا على تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام التقنيات الحديثة لترشيد الطاقة والمياه دعمًا لجهود الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار المتابعة الميدانية الدورية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة العبور الجديدة كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

الإسكان وحدات سكنية المجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين الإسكان الأخضر العبور الجديدة

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

صورة من اللقاء

أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم

الدماطي

الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي يكشف عن خطة القائمة للفترة المقبلة

إسلام صادق

إسلام صادق يعنف مسؤولي كرة القدم واليد..السبب

بالصور

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

