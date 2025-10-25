وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين والطرق والمحاور والإسكان الأخضر بمدينة العبور الجديدة،

شملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة (125 عمارة)،ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل وتحقق جودة حياة مستدامة للمواطنين.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

وتفقد وزير الإسكان الطرق والمحاور بمدينة العبور الجديدة، موجهاَ بحسن استغلال الفرص الاستثمارية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء ورفع المخلفات اولا بأول والحفاظ على الصورة البصرية ومشروع الإسكان الأخضر في الحي 13 الذي يضم 180 عمارة، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية لإحدى الوحدات، مشددًا على تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام التقنيات الحديثة لترشيد الطاقة والمياه دعمًا لجهود الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار المتابعة الميدانية الدورية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة العبور الجديدة كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.