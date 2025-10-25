قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
فن وثقافة

بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة

واما
واما
يارا أمين

تألق فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي بحفل غنائي بمواصفات وأجواء لايف عالمية داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من الشباب من الجنسين.

حضر فريق واما بكامل أناقتهم بلوك خطف الأنظار على غرار أبطال سلسلة أفلام "زا ماتريكس" الشهيرة حيث ارتدوا البدل والنظارات السوداء وكان في استقالهم المنتج ياسر الحريري منظم الحفل وأحمد السويسي وأحمد مراد "سلفر".


وأشعل الثلاثي ميدو وفهمي وشامي خشبة المسرح وسط  بأغانيهم الرومانسية المميزة منها "نجمة معدية" ، " مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" وغيرها ممن قدموها بمشاركة dancers أضفت المزيد من آجواء الإثارة والغموض.


كما شهد الحفل في بدايته "لايت شو" فضائي عالمي لفريق أعضاءه من مختلف الجنسيات المصرية والأجنبية ونال إعجاب الجميع .

وافتتح الحفل بفقرة أكثر إثارة وبهجة مع الساحر "كريس المصري" وال dj عمرو سو.

فريق واما محمد نور أحمد فهمي احمد الشامي أفلام زا ماتريكس

