بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة

تألق فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي بحفل غنائي بمواصفات وأجواء لايف عالمية داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من الشباب من الجنسين.

حضر فريق واما بكامل أناقتهم بلوك خطف الأنظار على غرار أبطال سلسلة أفلام "زا ماتريكس" الشهيرة حيث ارتدوا البدل والنظارات السوداء وكان في استقالهم المنتج ياسر الحريري منظم الحفل وأحمد السويسي وأحمد مراد "سلفر".



وأشعل الثلاثي ميدو وفهمي وشامي خشبة المسرح وسط بأغانيهم الرومانسية المميزة منها "نجمة معدية" ، " مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" وغيرها ممن قدموها بمشاركة dancers أضفت المزيد من آجواء الإثارة والغموض.



كما شهد الحفل في بدايته "لايت شو" فضائي عالمي لفريق أعضاءه من مختلف الجنسيات المصرية والأجنبية ونال إعجاب الجميع .

وافتتح الحفل بفقرة أكثر إثارة وبهجة مع الساحر "كريس المصري" وال dj عمرو سو.