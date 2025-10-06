فريق "واما" يواصل تألقه ويشعل التجمع بـ " فاطومة" و "يا قلبي" و"مش حلوة بس"

يواصل فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي تألقهم ويحيون حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق التجمع الأول بحضور كامل العدد من الشباب من الجنسين.

وبدأ الحفل قويا باستقبال حار من الجمهور للفريق حيث رددوا "ميديلي" من أغانيهم الشهيرة قبيل صعود واما علي خشبة المسرح.



وبمجرد صعود الثلاثي ميدو وفهمي وشامي علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

من جانبهم رحب أعضاء الفريق بالحضور ووجهوا لهم تحية لحفاوة الإستقبال ثم انطلقوا ليشعلوا الأجواء بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية" ، " مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" وغيرها ممن قدموها تلبية لرغبات المعجبين.

حضر الفريق بصحبة مدير اعمالهم المنتج ياسر الحريري الذي يتعاون معهم في البومهم القادم.