قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة
بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم
وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية الـ42
تفاصيل فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان «دار مصر» و«بيت الوطن» و«الأندلس» لبحث تطوير الخدمات

مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يلتقون عدداً من سكان المدينة
مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يلتقون عدداً من سكان المدينة
آية الجارحي

 التقى المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع السكان ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق داخل بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سكان كمبوند دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الزراعة والري، ومياه الشرب، وصيانة البوابات، ومنظومة النظافة والخدمات اليومية، مع التأكيد على سرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات حفاظًا على المظهر الحضاري للكمبوند.


كما تم عقد لقاء مع ملاك الحي الأول بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي، لمتابعة استكمال أعمال الطرق والإنارة والأرصفة، وإزالة المخالفات ومخلفات البناء، وتسريع توصيل خدمات الاتصالات، وتم التأكيد أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تطوير متكاملة وفق جدول زمني محدد.
كما التقى مسئولو الجهاز سكان مشروع دار مصر الـ70 عمارة بمنطقة الأندلس، وتم بحث عدد من الملاحظات المتعلقة بتنسيق الموقع والمياه المعالجة والنظافة، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة دراسة الموقف والعمل على الحل الفوري.
وتأتى هذه اللقاءات في إطار التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات أولًا بأول، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق جودة الحياة لجميع سكان مدينة القاهرة الجديدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية دار مصر المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

فيلم "هابي بيرث داي"

“هابي بيرث داي” يحصد جائزتين دوليتين بالتزامن مع عرضه بالجونة

الدكتور وائل فاروق

وائل فاروق يفوز بجائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط لعام 2025

ماجد الكدواني

إيرادات الأفلام.. ماجد الكدواني يصدم الجميع وأحمد صلاح حسني يلاحقه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد