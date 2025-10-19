رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان «دار مصر» و«بيت الوطن» و«الأندلس» لبحث تطوير الخدمات

التقى المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع السكان ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق داخل بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سكان كمبوند دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الزراعة والري، ومياه الشرب، وصيانة البوابات، ومنظومة النظافة والخدمات اليومية، مع التأكيد على سرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات حفاظًا على المظهر الحضاري للكمبوند.



كما تم عقد لقاء مع ملاك الحي الأول بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي، لمتابعة استكمال أعمال الطرق والإنارة والأرصفة، وإزالة المخالفات ومخلفات البناء، وتسريع توصيل خدمات الاتصالات، وتم التأكيد أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تطوير متكاملة وفق جدول زمني محدد.

كما التقى مسئولو الجهاز سكان مشروع دار مصر الـ70 عمارة بمنطقة الأندلس، وتم بحث عدد من الملاحظات المتعلقة بتنسيق الموقع والمياه المعالجة والنظافة، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة دراسة الموقف والعمل على الحل الفوري.

وتأتى هذه اللقاءات في إطار التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات أولًا بأول، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق جودة الحياة لجميع سكان مدينة القاهرة الجديدة.