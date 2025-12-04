محافظة الأقصر تنفي شائعة منع دخول مرتدي الجلباب إلى الديوان العام

نفت محافظة الأقصر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تعليمات شفوية تمنع دخول المواطنين إلى مبنى ديوان عام المحافظة في حال ارتدائهم الجلباب، مؤكدة أن هذه الشائعة عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة الأقصر أن الخبر غير منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر، ولا يُعتد بأي منشور غير صادر عنها رسميًا، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قرارات من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر تخص هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

وتهيب محافظة الأقصر بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثقة، وإذ تؤكد المحافظة أن أبواب ديوان عام المحافظة مفتوحة للجميع، وأن محافظ الأقصر يلتقي يوميًا بعدد كبير من المواطنين، من بينهم من يرتدون الجلباب دون أي معوقات.

وختاما تؤكد المحافظة في هذا البيان على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.