العبور الجديدة تواصل إزالة الباعة الجائلين وتعزيز الانضباط في الممرات العامة

واصل جهاز مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملاته المكثفة لإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والممرات الحيوية في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري داخل المدن الجديدة ومنع أي مظاهر عشوائية.

وأصدر المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، توجيهاته للإدارات المعنية بتكثيف التحركات الميدانية لإخلاء الأرصفة والممرات العامة من الباعة الجائلين الذين يتسبب وجودهم في إعاقة حركة المواطنين وتشويه الشكل العام للمدينة، إضافة إلى تأثيرهم السلبي على الانضباط المروري والأسواق المرخصة.

إزالة تجمعات الباعة الجائلين بالكامل

ونفذت إدارتا التنمية والأمن بالجهاز حملة موسعة استهدفت الأحياء ذات الكثافة المرتفعة، وعلى رأسها أحياء الحرية والكرامة والمجد، إضافة إلى الحيين 13 و14، حيث تم إزالة تجمعات الباعة الجائلين بالكامل وفتح المسارات العامة أمام المواطنين بما يضمن انسيابية الحركة ويعزز البيئة الحضارية داخل المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة عمل مستمرة للقضاء على أي مظاهر عشوائية، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بعودة الباعة الجائلين للمواقع التي تمت إزالتهم منها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لإعادة الإشغالات بالمخالفة للضوابط.

ووجّه رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني المستمر على مدار اليوم للتأكد من عدم عودة الإشغالات، والعمل على تعزيز الانضباط في الشوارع والمناطق التجارية، مؤكداً أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الجهاز والمواطنين.