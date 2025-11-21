وزير الإسكان يتابع مشروعات المدن الجديدة ويصدر قرارات إزالة التعديات

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بالفيديو جراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 15/11/2025 إلى 20/11/2025

ففي يوم 20/11/2025، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ مرافق المناطق الصناعية وشبكات الكهرباء بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن "العلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات واكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة".

دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.

وجاء في التقرير في هذا اليوم، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر 13 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية مدن (العبور الجديدة – بورسعيد الجديدة "سلام" – السادات – دمياط الجديدة ) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي يوم 19/11/2025 استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، السفير محمد سفيان سفير الجزائر لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية .

‏‎رحب المهندس شريف الشربيني بسفير الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والحرص على التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين، مشيدآ بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربى المشترك.

وفي هذا اليوم، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.