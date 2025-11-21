قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
وزير الإسكان يتابع مشروعات المدن الجديدة ويصدر قرارات إزالة التعديات

آية الجارحي

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بالفيديو جراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 15/11/2025 إلى 20/11/2025

ففي يوم 20/11/2025، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تنفيذ مرافق المناطق الصناعية وشبكات الكهرباء بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن "العلمين الجديدة والعاشر من رمضان والسادات واكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة".

دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.

وجاء في التقرير في هذا اليوم، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر 13 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية مدن (العبور الجديدة – بورسعيد الجديدة "سلام" – السادات – دمياط الجديدة ) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي يوم 19/11/2025 استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، السفير محمد سفيان سفير الجزائر لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية .

‏‎رحب المهندس شريف الشربيني بسفير الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والحرص على التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين، مشيدآ بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربى المشترك.

وفي هذا اليوم، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث استعدادات المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.

وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان دعم القطاع الصناعي

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

