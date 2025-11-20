مساعد وزير الإسكان يقترح محفظة استثمارية بين مصر وعُمان بالقطاع العقاري

قال عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تبني حاليًّا نموذجًا متطورًا لحوكمة المشروعات وضمان استدامتها عبر أطر جديدة واشتراطات أكثر مرونة، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزز من قدرة القطاع العقاري على التصدير وزيادة تدفقات الاستثمار.

أضاف خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن مصر حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما وفر قاعدة قوية لانطلاق مشروعات جديدة وخلق فرص واعدة أمام المستثمرين.

وكشف مساعد وزير الإسكان عن مقترح لتشكيل محفظة استثمارية مشتركة بين مصر وعُمان؛ بهدف تعزيز التكامل في القطاعات العقارية والتنموية، وتحقيق قيمة مضافة للطرفين.

كما دعا إلى تنظيم مؤتمر مصري- عُماني سنوي لتبادل الخبرات، وتحفيز بيئة الأعمال، وبناء جسور تعاون تستفيد من نقاط القوة في كلا البلدين.

وأكد إبراهيم أن الشراكة بين مصر وعُمان تمثل نموذجًا متكاملًا في التعاون الإقليمي، يمكن البناء عليه لجذب استثمارات جديدة وتحقيق تنمية مستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر زخمًا في مشروعات التطوير العقاري والإسكان، بفضل السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع التوسع الاستثماري، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.