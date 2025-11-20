قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مساعد وزير الإسكان: إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخديوية والإسلامية وطرح حزم استثمارية

عبد الخالق إبراهيم
عبد الخالق إبراهيم
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن المستهدفات الوطنية بين مصر وعمان متشابهة من أجل التنمية المستدامة، فرؤيتيّ البلدين 2040 بعمان و2030 ومصر تتضمنان هدف مشترك، هو التوازن بين التراث والحداثة، وهو ما يعبر عنه العاصمة الإدارية بمصر ومدينة السلطان هيثم.

أضاف إبراهيم خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن تطوير المنظومة العقارية يتطلب السعي وراء الشراكات الاسترتيجية الجديدة مع أشقائنا من الدول العربية وفي مقدمتها كسلطنة عمان، والطرفان بدءًا التعاون في 2022 بتوقيع بروتوكول تعاون من الدولتين تلاه عدد من الزيارات المشتركة.

أوضح، أن الهدف الأساسي من ذلك التعاون كان تحفيز الاستثمار العماني بمصر ودعم سلطنة عمان في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية من خلال دعم المطورين العقاريين وتقديم الخبرات الاستشارية المصرية في مجال العمران والتنمية المستدامة.

تابع إبراهيم: "نقدم فرصًا استثمارية في  العاصمة الإدارية والقاهرة والساحل الشمالي ومدن البحر الأحمر تتضمن مشروعات سكنية وسياحية وخدمات لوجستية وصناعية،بجانب  البحث عن شركاء لإدارة المشروعات التي تنم تنفيذها.

أشار إلى أن مصر شرعت في بناء المستدامة المستدامة وتبني المدن الذكية، وسلطنة عمان شرعت كذلك في المدن المستدامة عبر مدينة السلطان هيثم، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخديوية والإسلامية وطرح حزم استثمارية فيها.

لفت إبراهيم، إلى أن الوزارة تعد إصلاحيات هيكلية لخطوات طرح المشروعات من أجل تسهيل الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، بجانب حوكمة المشروعات وتشكيل أطر مؤسسية جديدة لغالبية المشروعات ووضع اشتراطات خاصة لبعصها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

معارض مستثمرين عمان ومصر

