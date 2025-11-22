وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يختتمان جولتهما بتفقد محطتي معالجة "بطن أهريت" و"الحامولي"

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما بالمحافظة اليوم بتفقد مشروعي محطتي معالجة صرف صحي "بطن أهريت" و"الحامولي" بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الفيوم بمكونات مشروع محطة بطن أهريت، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تبلغ طاقة محطة معالجة بطن أهريت 10/20 ألف م3/يوم، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 482 مليون جنيه تشمل أعمال الكهروميكانيك والأعمال الإنشائية، لخدمة قرى «غيضان بحرى (المشرك بحرى) - المشرك قبلي - بطن أهريت - قصر أبولطيعة (ابو لطيعة) بمركز يوسف الصديق.

وفي هذا الإطار وجه وزير الإسكان بسرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع لخدمة الأهالي بالقرى المستهدفة، والمتابعة الدورية للأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية.

محطة صرف صحي الحامولى

ثم انتقل وزير الإسكان ومحافظ الفيوم لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الحامولى بطاقة ١٠-١٥ ألف/ يوم ضمن مشروعات المبادرة الرئيسية ( حياة كريمة )، لخدمة قرى (رواق - المقراني – شعلان - الريان) بمركز يوسف الصديق، وتبلغ مساحة المشروع 10 أفدنة، بتكلفة تقديرية 340 مليون جنيه، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة، وتشمل مكونات المحطة المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة البلاورات "الضواغط"، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان، بالالتزام بأعلى معايير الصيانة والتشغيل للحفاظ على الاستثمارات التي ضخها بالمشروع وضمان استدامة الخدمات المقدمة للأهالي.