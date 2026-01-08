عادل حقي: ما عنديش ولاد وبنت أخويا هي اللي اتوفت

أوضح الفنان عادل حقي، من خلال فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن ساندرا التي توفيت اليوم هي ابنة شقيقه وبمثابة ابنته، وليست ابنته.

وقال عادل حقي: «أنا معنديش أولاد.. وبنت أخويا هي اللي اتوفت في الدنمارك وهي زي بنتي وكانت الوفاة طبيعية للتوضيح بس».

وفاة ابنة شقيق عادل حقي

أعلن الفنان عادل حقي عن وفاة ساندرا ابنة شقيقه في الدنمارك ، مؤكداً إن وفاتها طبيعية

وقال عادل حقي في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: رحلت صغيرتي ساندرا « إبنة أخي »، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، الآن رحلت، رحلت مبكرا جدا، فلترقد روحك الجميلة في سلام، وداعا ساندرا.