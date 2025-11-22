قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” والطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم

عقب اجتماعهما بديوان عام محتفظة الفيوم، استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولتهما، بتفقد مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستمعا وزير الإسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطات والتي تخدم قرى مركزى أطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب/ يوم وبتكلفة مالية 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة لهذه القرى خاصة نهايات الشبكات لتحسين واستدامة الخدمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين بإجمالي نحو ٩٥٠ ألف نسمة.

وشدد وزير الإسكان خلال الزيارة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في المشروع، ودفع العمل حتى يتم تحقيق الاستفادة للأهالي في أسرع وقت ممكن.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمشروع، حيث يعد الطريق هو طريق مباشر يجري العمل على استكماله بعرض 30 متراً، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتشمل على كوبري سطحي فوق بحر حسن واصف، والمرحلة الثانية: تتضمن ربط مدينة الفيوم الجديدة بالطريق الدائري لمدينة الفيوم مباشرةً، ويستهدف المشروع تسهيل حركة المرور، وجذب الاستثمارات، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة. 

 وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان بإنشاء بوابة لمدينة الفيوم الجديدة تراعي الطابع العمراني للمدينة، وإزالة المخلفات والانتهاء من أعمال الإنارة وتنسيق الموقع بالجزر الوسطى والميادين.

الإسكان حياه كريمة العمرانية الاستثمارات الفيوم الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

Afreela EV 1

ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

بورش كايين

طرح سيارة بورش كايين بقوة 1139 حصانًا.. صور

منصة تويتش

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد