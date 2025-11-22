جهاز القاهرة الجديدة يرفع درجة الاستعداد تأهبا لانتخابات مجلس النواب

وجه المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، برفع درجة الاستعداد داخل جميع التجمعات، وذلك لضمان جاهزية اللجان الانتخابية وتقديم أفضل صورة حضارية خلال هذا الاستحقاق الوطني الهام.

استعداد القاهرة الجديدة للانتخابات

وكلف رئيس الجهاز مسؤولي التجمعات بضرورة رفع كفاءة مواقع ومقار اللجان الانتخابية داخل نطاق المدينة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للجهات المعنية لضمان تيسير العملية الانتخابية وخروجها بأفضل شكل يليق بمدينة القاهرة الجديدة.

تكثيف أعمال النظافة والزراعة

كما شدّد على تكثيف أعمال النظافة والزراعة في محيط اللجان، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على حركة المواطنين أو الشكل الجمالي للمدينة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة لاستقبال الناخبين.



