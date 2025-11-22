إقبال جيد للجالية المصرية في واشنطن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

قال رامي جبر، مراسل قطاع الأخبار من واشنطن، إن الإقبال على صناديق الاقتراع في السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية جيد منذ بداية اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اليوم يعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ما ساهم في تمكين المواطنين من المشاركة بسهولة.

المشاركة في التغيير الإيجابي

وأضاف جبر خلال اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز، أن بعض الناخبين قطعوا مسافات طويلة تصل إلى ساعتين للوصول إلى مقر السفارة، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، ورغبتهم في المشاركة في التغيير الإيجابي في مصر واختيار ممثليهم في البرلمان.

وأوضح المراسل أن البعثة الدبلوماسية في واشنطن خصصت مساحات واسعة داخل مقر السفارة لاستقبال الناخبين، مع تواجد كامل للموظفين رغم كونه يوم عطلة، وتوفير مقاعد للانتظار داخل القاعة لمواجهة أي ظروف جوية غير مناسبة، مشيرًا إلى أن لجنة التصويت تستقبل فردين فقط في كل مرة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأشار جبر إلى التنسيق مع السلطات الأمريكية، حيث تتواجد الشرطة الأمريكية بشكل دائم بالقرب من السفارة لضمان الحالة الأمنية، خاصة عند وجود تجمعات كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف لحماية الناخبين وضمان انسيابية التصويت.

استخراج البطاقة الانتخابية

وأضاف المراسل أن العملية الانتخابية لم تشهد أي شكاوى من قبل المواطنين، وأن الإجراءات كانت واضحة وسهلة منذ لحظة دخول الناخبين، بدءًا من تسجيل بياناتهم، والتحقق من بطاقات الرقم القومي أو جواز السفر، وصولاً إلى استخراج البطاقة الانتخابية والتصويت في أقل من خمس دقائق.

وختم جبر بالإشارة إلى أن المرحلة الثانية شهدت وعيًا أكبر من المواطنين مقارنة بالمرحلة الأولى، حيث حضر الكثير من المصريين من محافظات مختلفة وحرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي رغم بعض الالتباسات المتعلقة بالمحافظة المخصصة للتصويت، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص الجالية على المشاركة وتحمل المسؤولية تجاه وطنهم حتى وهم في بلاد المهجر.