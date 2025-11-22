احذروا .. منتصف الليل شبورة ضبابية تضرب الطرق السريعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للشبورة المائية الكثيفة بعد منتصف الليل، الليلة وحتى الساعة العاشرة صباحا، حيث تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس خريفي مائل للبرودة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه قد تؤدى فرص الشبورة المائية الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد خلال الطقس غدا الأحد، استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يصبح الطقس معتدلًا خلال أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، تتراوح بين 27 و34 درجة للعظمى على مختلف المناطق، حيث تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة، والوجه البحري 31 درجة، بينما تصل إلى 34 درجة في جنوب الصعيد.

شبورة ضبابية تبدأ مع منتصف الليل

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة في الصباح (من بعد منتصف الليل حتى العاشرة صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء. وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة خلال فترات النهار، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على سواحل مطروح والسلوم.

وتنشط الرياح خلال الطقس غدا، على شمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما يكون البحر المتوسط معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين (1.5 – 2.25 متر)، والبحر الأحمر خفيفًا – معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح بين (1 – 1.5 متر).

وتشير التوقعات إلى بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

