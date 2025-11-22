قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
توك شو

محامي أحد ضحايا مدرسة سيدز: الاعترافات تتوالي من قبل المتهمين وهناك أطراف أخرى

محمد البدوي

كشف المحامي عبد العزيز عز الدين، محامي أحد الأطفال المعتدى عليهم في مدرسة سيدز للغات، تفاصيل الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حيال القضية المروعة التي شهدتها المدرسة الدولية بالعبور، موجها الشكر لقوة قسم شرطة السلام والنيابة العامة؛ لاتخاذهم الإجراءات السريعة.
 

إحالة أطفال مدرسة سيدز لغات إلى الطب الشرعي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “حُررت المحاضر بسلاسة شديدة وسرعة في الإنجاز، وبدأت التحقيقات يوم الخميس الساعة 6:30 مساءً، وحتى الآن كل إجراءات التحقيق تتم بسرعة، وتم إحالة الأطفال للطب الشرعي”.

اعوجاج وانحياز للغرائز

وكشف المحامي أنه وفقاً للإجراءات، وعلى مدار 3 أيام، تكشف أن هذه العملية ليست فردية، وإنما منظمها يحكمه الاعوجاج والانحياز للغرائز الوحشية، قائلاً: “أحد الأطفال من الفتيات أثناء التحقيق معها أشارت إلى أن المعتدي كان يرتدي “ماسك أسود” أثناء الاعتداء عليها، وليس نظارة أو كمامة”.

كما كشف عن مفاجأة في شهادة الطفلة: "مكان الاعتداء لم يكن مكاناً واحداً، فهناك مكان مخصص عندما كانت في كي جي 1، وآخر مخصص عندما كانت في كي جي 2".

وواصل: “ما تكشف أثناء التحقيق أن المضبوطين من المتهمين في الاعتداء هم جزء من شبكة كاملة لديها خبرة في التعامل مع الكاميرات وغيرها، وغرفة الكاميرات مهيأة على أعلى مستوى”.

وأضاف: “أماكن الاعتداءات كانت عبارة عن مخزن خلف غرفة السائقين، وداخله مكتب، وكان به أعقاب سجائر، مما يدل على حركة داخل المكان، وهذا المكان لن يستطيع أي عابر سبيل دخوله، وأثناء الخروج لا يمكن أن يلاحظ أن المكان يتغير من عام لآخر”.

شبكات معتادة على هذه الاعتداءات

وأردف: “من الواضح أن الاعتداءات غير قاصرة على الموسم الحالي في الدراسة، لكن يبدو أن هناك شبكات معتادة على هذه الاعتداءات منذ سنوات، والدليل أن هناك أمهات أبنائهم تعرضوا للاعتداء، والآن هم في المرحلة الابتدائية، وهناك أمهات فضلن عدم التحرك؛ لتجنب إعادة الشريط للأطفال وتعرضهم للأذى النفسي”.

وكشف أن المتهمين بدأوا مرحلة الاعترافات الآن، وبدأت هناك أطراف أخرى تدخل في القضية، قائلاً: “شهادة الطفلة حول من يرتدي الماسك أثناء الاعتداء عليها؛ تثبت أنه ليس عاملا أو فنيا، وقد تنطوي الجريمة على شبكة تقوم بأعمال جريمة منظمة”.

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو الليثي: عمل الصالحات يريح البال.. والإنفاق يزيل الخوف والحزن

برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

