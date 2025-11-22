موعد شهر رمضان 2026.. تعرف على عدد ساعات الصيام في اليوم الأول

يفصلنا نحو 29 يوما عن دخول الأشهر الحرم بحلول شهر رجب، ويترقب الكثير من المواطنين حلول شهر رمضان 2026 لما يحمله من الخير والبركات، فضلاً عن الأجواء الروحانية والمناسك الدينية التي تجعل هذا الشهر الأكثر انتظارًا على مدار العام، وهو ما دفع كثيرين إلى الاستعلام عن موعد بداية الشهر الكريم للاستعداد له بشكل جيد.



موعد شهر رمضان 2026

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد شهر رمضان 2026، ليكون يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل، فيما من المنتظر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 19 مارس 2025، ليبقى نحو 90 يومًا تفصل المصريين عن بداية الشهر الفضيل، ويحرص المسلمون على معرفة هذه المواعيد الدقيقة للتخطيط للعبادة والعمل وتنظيم الصيام والأنشطة اليومية.



موعد أذان المغرب والفجر في أول أيام رمضان

أوضحت الحسابات الفلكية أن أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان سيكون في تمام الساعة 5:46 مساء، بينما موعد أذان الفجر سيأتي في تمام الساعة 5:05 صباحًا، ليصل عدد ساعات الصيام في أول يوم إلى نحو 13 ساعة متواصلة، ما يتيح للمسلمين التخطيط لأوقاتهم اليومية والاستعداد للعبادات والصلوات، مع مراعاة اختلاف مدة الصيام باختلاف توقيت الشروق والغروب خلال الشهر الكريم.



موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 19 مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام وفق ما يحدده مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، وما يحدده وزير العمل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمنح المواطنين فرصة الاحتفال بالعيد وقضاء الوقت مع أسرهم بعد انتهاء الشهر الفضيل.



استطلاع هلال جمادى الآخرة

استطلعت دار الإفتاء المصرية، الخميس الماضي، هلال شهر جمادى الآخرة بعد غروب شمس 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، الموافق 20 نوفمبر 2025، في خطوة تقربنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا.

وبعد إجراء الرصد الشرعي عبر اللجان التابعة للدار في مختلف المحافظات، تعذرت رؤية الهلال، وبناءً عليه يوم الجمعة المتمم لشهر جمادى الأولى، ليبدأ شهر جمادى الآخرة اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفق بيان دار الإفتاء.

اللجان الشرعية والفلكية لرصد الهلال

وأوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تعتمد على لجان شرعية علمية تضم شرعيين ومتخصصين في الفلك والمساحة، موزعة في أنحاء الجمهورية في مواقع مختارة من هيئة المساحة المصرية ومعهد الأرصاد، وبالتعاون الكامل مع المحافظين، لضمان توفر شروط تيسر رصد الهلال بشكل صحيح ودقيق.