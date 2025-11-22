قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
موعد شهر رمضان 2026.. تعرف على عدد ساعات الصيام في اليوم الأول

شهر رمضان
شهر رمضان
عبد العزيز جمال

يفصلنا نحو 29 يوما عن دخول الأشهر الحرم بحلول شهر رجب، ويترقب الكثير من المواطنين حلول شهر رمضان 2026 لما يحمله من الخير والبركات، فضلاً عن الأجواء الروحانية والمناسك الدينية التي تجعل هذا الشهر الأكثر انتظارًا على مدار العام، وهو ما دفع كثيرين إلى الاستعلام عن موعد بداية الشهر الكريم للاستعداد له بشكل جيد.

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد شهر رمضان 2026، ليكون يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل، فيما من المنتظر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 19 مارس 2025، ليبقى نحو 90 يومًا تفصل المصريين عن بداية الشهر الفضيل، ويحرص المسلمون على معرفة هذه المواعيد الدقيقة للتخطيط للعبادة والعمل وتنظيم الصيام والأنشطة اليومية.

موعد أذان المغرب والفجر في أول أيام رمضان

أوضحت الحسابات الفلكية أن أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان سيكون في تمام الساعة 5:46 مساء، بينما موعد أذان الفجر سيأتي في تمام الساعة 5:05 صباحًا، ليصل عدد ساعات الصيام في أول يوم إلى نحو 13 ساعة متواصلة، ما يتيح للمسلمين التخطيط لأوقاتهم اليومية والاستعداد للعبادات والصلوات، مع مراعاة اختلاف مدة الصيام باختلاف توقيت الشروق والغروب خلال الشهر الكريم.

عناصر غذائية يجب توافرها في إفطار شهر رمضان

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 19 مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام وفق ما يحدده مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، وما يحدده وزير العمل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمنح المواطنين فرصة الاحتفال بالعيد وقضاء الوقت مع أسرهم بعد انتهاء الشهر الفضيل.
 

استطلاع هلال جمادى الآخرة

استطلعت دار الإفتاء المصرية، الخميس الماضي، هلال شهر جمادى الآخرة بعد غروب شمس 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، الموافق 20 نوفمبر 2025، في خطوة تقربنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا. 

وبعد إجراء الرصد الشرعي عبر اللجان التابعة للدار في مختلف المحافظات، تعذرت رؤية الهلال، وبناءً عليه يوم الجمعة المتمم لشهر جمادى الأولى، ليبدأ شهر جمادى الآخرة اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفق بيان دار الإفتاء.

اللجان الشرعية والفلكية لرصد الهلال

وأوضحت دار الإفتاء أن الرؤية تعتمد على لجان شرعية علمية تضم شرعيين ومتخصصين في الفلك والمساحة، موزعة في أنحاء الجمهورية في مواقع مختارة من هيئة المساحة المصرية ومعهد الأرصاد، وبالتعاون الكامل مع المحافظين، لضمان توفر شروط تيسر رصد الهلال بشكل صحيح ودقيق.

شهر رمضان شهر رمضان 2026 موعد أذان المغرب والفجر في أول أيام رمضان موعد إجازة عيد الفطر المبارك استطلاع هلال جمادى الآخرة

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

