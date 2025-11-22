محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، موجّهًا خالص التهاني إلى المواطنين الذين حالفهم الحظ هذا العام، ومؤكدًا أن عملية الاختيار تمت من خلال منظومة إلكترونية دقيقة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد محافظ الغربية بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إعداد وتنظيم المنظومة الإلكترونية للقرعة، والتي ساهمت في خروج الإجراءات بصورة متميزة ومنظمة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في فرص مقبلة.

ودعا المحافظ الحجاج إلى الدعاء لمصر خلال أدائهم المناسك، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن بعد إتمام الشعائر بكل يسر وأمان.