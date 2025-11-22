قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خيرالله عن مسلسل ورد وشوكولاتة: الشخصيات الأساسية مش ممكن تتعاطف معاها

مسلسل ورد وشوكولاتة
مسلسل ورد وشوكولاتة
يارا أمين

شاركت الناقدة الفنية ماجدة خير الله رأيها عن مسلسل ورد وشوكولاتة مشيدة بالعناصر الفنية للعمل.

وكتبت خير الله عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “المشكله في ورد وشوكولاتة، ان الشخصيات الاساسيه مش ممكن تتعاطف معاها, فهما متساويان في السوء، مفيش حد ممكن يصعب عليك او تخاف عليه والناس منتظره لحظه النهايه وتفاصيلها المعروفه”.

وتابعت: “ومع ذلك فالمسلسل يتمتع بعناصر فنيه مميزه بدايه من التترات واماكن التصوير ودبكور احمد شاكر خضير وكاميرا بيشوي روزفلت ومعظم ممثلي الادوار الرئيسيه اهمهم محمد فراج، مريم الخشت صفاء الطوخي ، مراد مكرم”.

واختتمت: “ذكاء ومهاره محمد رجاء ان حول جربمه شغلت بتفاصيلها الراي العام الي عمل فني مثير، ورد وشيكولاته مسلسل يحسب للمخرج محمد جمال العدل واتمني ان يفاجئنا بنهايه غير متوقعه”.

مسلسل ورد وشوكولاتة 

وتدور أحداث مسلسل ورد وشوكولاته، حول دراما اجتماعية رومانسية تستند إلى أحداث حقيقية أثارت الرأى العام، والحلقات مأخوذة عن كتاب «فى رواية أحدهم»، وتدور أحداثه فى إطار درامى عصرى، ويعتمد على إيقاع سريع ومعالجة حديثة تعكس نبض المجتمع، مع التركيز على العلاقات الإنسانية.

ويشارك فى بطولة مسلسل ورد وشوكولاته، عدد من نجوم الوسط الفنى أبرزهم: محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخى، محمد سليمان، عمرو مهدى، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله مسلسل ورد وشوكولاتة محمد جمال العدل

