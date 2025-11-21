محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

روج المخرج محمد العدل، للحلقة الـ 8 من مسلسل ورد وشوكولاتة بطولة الفنان محمد فراج، والفنانة زينة، والذى يتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية.

ورد وشوكولاته الحلقة 8

وشارك المخرج محمد العدل، بوستر مسلسل ورد وشوكولاته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلق عليه: "الحلقة الـ 8 النهاردة الساعة 12 بعد منتصف الليل علي Yango Play، حلقة مؤلمة، يارب تعجبكم".

وتدور أحداث مسلسل ورد وشوكولاته، حول دراما اجتماعية رومانسية تستند إلى أحداث حقيقية أثارت الرأى العام، والحلقات مأخوذة عن كتاب «فى رواية أحدهم»، وتدور أحداثه فى إطار درامى عصرى، ويعتمد على إيقاع سريع ومعالجة حديثة تعكس نبض المجتمع، مع التركيز على العلاقات الإنسانية.

ويشارك فى بطولة مسلسل ورد وشوكولاته، عدد من نجوم الوسط الفنى أبرزهم: محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخى، محمد سليمان، عمرو مهدى، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.